wta hobart 2026 in tabellone elisabetta cocciaretto raducanu e kessler le principali favorite

In vista degli Australian Open 2026, il torneo di Hobart rappresenta un'importante occasione di preparazione. In tabellone figura Elisabetta Cocciaretto, mentre Raducanu e Kessler sono tra le principali favorite. Questo evento permette ai giocatori di affinare le proprie performance prima del grande Slam, contribuendo a determinare le posizioni di classifica e a valutare le strategie per la stagione agonistica.

Gli Australian Open si stanno avvicinando sempre di più, ma prima dello Slam australiano ci sono ancora gli ultimi tornei di preparazione al primo grande appuntamento dell’anno. Tra questi nel circuito femminile c’è il WTA 250 di Hobart, che vede la presenza in tabellone anche di una tennista italiana, Elisabetta Cocciaretto, che nel 2023 è stata anche finalista di questo torneo, perdendo poi l’ultimo atto contro l’americana Lauren Davis. Cocciaretto ha superato brillantemente le qualificazioni e affronterà al primo turno la giapponese Ayano Shimizu, numero 114 della classifica mondiale ed anche lei proveniente dal tabellone delle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

