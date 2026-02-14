Tabellone ATP Rio 2026 | subito derby Sonego-Berrettini al via anche Darderi

Il torneo ATP di Rio de Janeiro, che dalla sua prima edizione nel 2014 si è inserito nel circuito come evento ATP 500, ha già annunciato il primo derby italiano tra Sonego e Berrettini. La competizione, nota per aver visto vincitori come Nadal e Del Potro, partirà con molte aspettative e un’attenzione speciale sulla presenza dei nostri tennisti. Anche Darderi, giovane promessa argentina, si prepara a fare il suo debutto sul cemento brasiliano.

Entrato nel calendario dal 2014 e subito ATP 500, il torneo di Rio de Janeiro vanta nel proprio albo d'oro un'importante serie di giocatori che hanno saputo lasciare il segno sulla terra rossa. Ad aprire fu Rafael Nadal, poi sono seguiti, tra gli altri, anche Dominic Thiem e Carlos Alcaraz. Nel 2015 fu finalista Fabio Fognini, nel 2020 un clamoroso Gianluca Mager al punto più alto della propria carriera. In casa Italia arriva subito il momento di un derby, quello tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Per i due il bilancio è di 3-1 a favore del romano, con la particolarità legata al fatto che sono tre le occasioni in cui i due si sono affrontati sull'erba.