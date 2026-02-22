Tabellone ATP Santiago 2026 | Berrettini e Passaro in rotta di collisione al via anche Darderi

Matteo Berrettini e Francesco Passaro si preparano a sfidarsi nel torneo ATP di Santiago, dopo aver entrambi superato le qualificazioni. La causa della loro prossima collisione deriva dalla classifica e dal percorso che hanno seguito per arrivare alla fase principale. Darderi, altro protagonista, entra in scena con l’obiettivo di avanzare nel tabellone. Il torneo si svolge sotto il vento tipico della regione, creando un’atmosfera intensa tra i giocatori.

Vento latino, come di consueto, di scena a Santiago del Cile, dove va in scena uno degli ultimi ATP 250 sopravvissuti della Gira Sudamericana. Sono pochi i giocatori fuori dall’ambito linguistico ispanofono e italiano a entrare nel main draw per via diretta: in cinque (anzi 4 più 1, considerate le origini messicane di Emilio Nava, che pure è americano al 100%). Testa di serie numero 1 è Francisco Cerundolo: per l’argentino in ogni caso un esordio comodo, poi un quarto a possibili tinte italiane visto che da quelle parti ci sono sia Matteo Berrettini che Francesco Passaro. E va detto che il tabellone ha dato una bella mano al romano per potersi inserire verso un confronto dagli inevitabili tanti significati. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tabellone ATP Rio 2026: subito derby Sonego-Berrettini, al via anche DarderiIl torneo ATP di Rio de Janeiro, che dalla sua prima edizione nel 2014 si è inserito nel circuito come evento ATP 500, ha già annunciato il primo derby italiano tra Sonego e Berrettini.

ATP Rio 2026, buon esordio di Berrettini e Passaro. Fuori Darderi, avanti Fonseca e CerundoloMatteo Berrettini e Francesco Passaro hanno iniziato con successo l’ATP di Rio 2026, dopo aver battuto avversari più giovani e meno esperti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tabellone ATP Santiago 2026: Berrettini, Darderi e Passaro al via, Cerundolo n. 1; Tabellone ATP Santiago. Cerúndolo e Darderi, principali favoriti in Cile; Santiago: Passaro, Berrettini e Darderi nel MD, Pellegrino quasi; ATP Santiago 2026, il tabellone di Berrettini: gli avversari dal 1° turno alla finale.

Qualificazioni ATP Santiago 2026: Pellegrino approda al turno decisivoBuona la prima per Andrea Pellegrino nelle qualificazioni dell'ATP 250 di Santiago 2026. Battuto in due set il cileno Villalon ... spaziotennis.com

Qualificazioni ATP 250 Santiago 2026: programma, orari e ordine di gioco di sabato 21 febbraioIl programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di sabato 21 febbraio del torneo ATP 250 di Santiago. In campo Pellegrino ... spaziotennis.com

ATP 250 Santiago: Il Tabellone Principale. Darderi già al secondo turno. Matteo Berrettini n.6 del seeding. Francesco Passaro wild card x.com

«Questo non è un trailer, ma una richiesta»: inizia così l'appello rivolto a Checco Zalone da parte dei ragazzi con disabilità dell'associazione Juppiter. «Visto che hai incassato 70 milioni di euro, dacci i soldi per andare a fare il cammino di Santiago», dicono co - facebook.com facebook