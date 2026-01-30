L' Eurolega ha scelto il nuovo ad | è Chus Bueno un ponte verso Nba Europe

L'Eurolega ha ufficialmente nominato il nuovo amministratore delegato: si tratta di Chus Bueno. La decisione è arrivata all’unanimità tra i 13 club soci, tra cui l’Olimpia Milano. Bueno, spagnolo, porta con sé un’esperienza di dodici anni con la Nba, diventando così un ponte tra il basket europeo e quello americano. La scelta mira a rafforzare i rapporti con il massimo campionato statunitense e a migliorare la competitività dell’Eurolega. Ora si attende di vedere come questa nomina influenzerà il futuro della competizione.

Con un messaggio di unità espresso dal voto unanime dei tredici club shareholders, l'Eurolega ha scelto il nuovo amministratore delegato, affidandosi alla guida di Chus Bueno, 56 anni. Nominato come successore di Paulius Motiejunas, che nel giugno 2022 aveva rilevato l'incarico dal fondatore Jordi Bertomeu, e preferito in maniera chiara all'altro candidato Michael Ilgner, è la storia personale del manager spagnolo a raccontare molto del mandato delle società che lo hanno eletto: Bueno è stato per dodici anni vice-presidente della divisione Europa di Nba (Emea), ponte ideale per un riavvicinamento verso la lega americana (e la Fiba) nell'ottica dell'annunciata di Nba Europe, in discontinuità con la linea dura nel confronto che aveva interpretato Motiejunas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Barcellona ha confermato il suo impegno nell’Eurolega con un accordo decennale, rafforzando la propria presenza nel massimo torneo continentale di basket.

AS: Real Madrid si avvicina alla NBA e all'addio alla EuroLeagueMentre il Barcelona ha scelto di firmare la nuova licenza decennale con EuroLeague, il Real Madrid sembra avvicinarsi all'addio. Secondo AS, i Blancos vogliono fare ... pianetabasket.com

L'Eurolega dal commissario europeo allo sport: Dialogo per migliorare l'ecosistema del basketL'amministratore delegato della lega Motiejunas a Bruxelles da Micallef, sul tavolo il modello sportivo: Collaborazione per alimentare la crescita futura di questo sport e rimanere fedeli ai valori e ... gazzetta.it

UFFICIALE IL NUOVO CEO DI EUROLEAGUE Confermate le voci recenti, Chus Bueno è il nuovo CEO di EuroLeague: questo l'annuncio... https://sportando.basketball/chus-bueno-e-il-nuovo-ceo-di-euroleague-basketball/ facebook

Chus Bueno è il nuovo CEO di EuroLeague Basketball @Sportando x.com