Polonia-Albania Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Giovedì sera a Varsavia si svolge la semifinale dei play-off di qualificazione ai Mondiali di calcio, con la Polonia che sfida l’Albania in una partita che inizia alle 20:45. La gara vede le due squadre affrontarsi per un posto nella fase finale del torneo mondiale. Le formazioni sono state annunciate e le quote sui risultati sono state definite dai bookmaker.

La Polonia gioca in casa la semifinale dei play-off di qualificazione ai mondiali contro l’Albania, che va in scena giovedì sera a Varsavia. La selezione guidata dal tecnico Jan Urban aveva chiuso al secondo posto nel Gruppo G dietro l’Olanda, perdendo solamente una delle otto partite (contro la Finlandia). I biancorossi, che hanno vinto cinque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Polonia-Albania (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Galles-Bosnia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIn Europa sono in palio gli ultimi posti disponibili per il mondiale 2026 e una tra Galles e Bosnia si gioca l’accesso alla finale contro la vincente... Aggiornamenti e notizie su Polonia Albania Qualificazioni Mondiali... Temi più discussi: Pronostico Polonia-Albania: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Dove vedere Polonia-Albania giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Semifinali play-off Mondiali: preview Polonia-Albania. Dove vedere Polonia-Albania oggi in tv: in palio la finale playoff per i Mondiali, annunciato il canaleAl pari dell'Italia, questa sera anche l'Albania cerca di superare la semifinale per raggiungere la finalissima playoff: alle 20:45 si gioca la partita più importante. goal.com Polonia-Albania, semifinale intensa nei playoff MondialiLewandowski, Zielinski e compagni si giocano tutto in casa: mancare la rassegna iridata darebbe una mazzata al movimento. Sognano invece Asllani e Ramadani. I pronostici di Netwin. gioconews.it Non solo l'Italia, altri tre posti europei per i Mondiali: in corsa anche Polonia, Albania e la Turchia di Montella x.com Zielinski convocato dalla Polonia: l’interista si gioca il Mondiale contro l’Albania Piotr Zielinski c’è. Il centrocampista dell’Inter è stato convocato dalla Polonia per il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Albania, in programma giovedì 26 marzo alle - facebook.com facebook