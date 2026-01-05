Aiutateci a ritrovare orsetto | l' appello di un negozio di giocattoli di Perugia fa il giro dei social

Un negozio di giocattoli di Perugia ha pubblicato un appello sui social per ritrovare un orsetto molto amato, recentemente sottratto. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i clienti e la comunità locale. Si invita chiunque abbia informazioni a contattare il negozio per contribuire a restituire l'orsetto al suo legittimo proprietario.

