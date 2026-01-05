Aiutateci a ritrovare orsetto | l' appello di un negozio di giocattoli di Perugia fa il giro dei social
Un negozio di giocattoli di Perugia ha pubblicato un appello sui social per ritrovare un orsetto molto amato, recentemente sottratto. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i clienti e la comunità locale. Si invita chiunque abbia informazioni a contattare il negozio per contribuire a restituire l'orsetto al suo legittimo proprietario.
“Un atto triste e intollerabile è stato commesso stasera: l'orsetto più conosciuto della città è stato rubato”. Con queste parole la Città del Sole, noto negozio di giocattoli del centro storico di Perugia, ha deciso di lanciare un appello sui social per ritrovare il peluche sparabolle diventato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
