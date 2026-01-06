Rubato l’orsetto-simbolo l’appello del negozio di giocattoli | Aiutateci a ritrovarlo

Il negozio di giocattoli di via Oberdan a Perugia invita la comunità a collaborare nel ritrovare l’orsetto, simbolo di allegria e spensieratezza. Dopo il furto avvenuto il 6 gennaio 2026, l’azienda lancia un appello affinché chi abbia informazioni possa contribuire a restituire questo oggetto caro ai clienti e ai passanti. La collaborazione di tutti è fondamentale per riportare un sorriso nella zona.

Perugia, 6 gennaio 2026 – L' orsetto che rallegrava via Oberdan con le sue bolle di sapone non c'è più. Qualcuno, nella notte tra domenica e lunedì, se lo è preso. Un "rapimento". Un'azione deliberata, insensata, visto anche il valore economico non certo di rilievo del peluche meccanizzato, nelle sue ultime apparizioni vestito a festa in occasione del Natale. Uno scherzo non certo divertente per La Città del Sole che da anni ha visto accompagnare le giornate del negozio di giocattoli dalla presenza dell'orsacchiotto, il più "conosciuto della città". Prezioso è l'affetto e lo stupore che, negli anni, ha saputo catalizzare da clienti e passanti di tutte le età.

