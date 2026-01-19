Il Tennistavolo Valdarno conferma la propria crescita con un nuovo risultato ufficiale. Sotto la guida di Claudio Zamponi, la squadra si distingue in ambito regionale, rafforzando la propria posizione nel panorama sportivo locale. Questo successo rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e valorizzazione del club, evidenziando l’impegno costante e la passione dei suoi atleti.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Ancora un risultato di prestigio per il Tennistavolo Valdarno, che torna a mettersi in evidenza in una competizione ufficiale. Sabato scorso, ad Arezzo, si è svolto il torneo “Over 5000”, riservato agli atleti con un piazzamento nazionale dal 5001° posto in poi, e la società valdarnese ha conquistato un nuovo podio grazie alla brillante prestazione di Claudio Zamponi. L’atleta, classe 1986, ha affrontato il torneo con grande determinazione, superando senza difficoltà il girone di qualificazione e proseguendo il suo percorso con due vittorie importanti nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tennistavolo Valdarno. Claudio Zamponi sugli scudi

Tennistavolo. Regionali sugli scudi. Nazionali in ombra

Il Tennistavolo Lucca si distingue nei regionali, regalando emozioni intense e risultati importanti. Nel sesto turno, la squadra ha conquistato un pareggio di valore contro l’Antoniana Pescara, mettendo in mostra determinazione e talento tra le mura amiche. La prestazione di Ghosh e Di Fiore ha sottolineato l’impegno del team, mentre le nazionali sembrano al momento in ombra, lasciando spazio ai protagonisti locali.

Il week end del Tennistavolo Valdarno

Il week end del Tennistavolo Valdarno si è concluso con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. La squadra di Arezzo ha partecipato a diverse sfide tra sabato e domenica, affrontando avversari di livello e mostrando impegno in ogni incontro. Di seguito, i dettagli delle partite e i risultati ottenuti dalla formazione locale.

