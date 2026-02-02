Paperdi Juvecaserta inarrestabile | sugli scudi un grande Radunic

La Paperdi Juvecaserta prosegue il suo cammino senza soste. La squadra batte il Quarrata 80-70 al palaPiccolo, mantenendo la testa della classifica. La partita si decide negli ultimi minuti, con Radunic che si conferma protagonista. I padroni di casa allungano la serie positiva e si preparano alla prossima sfida.

Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta 2021 continua la sua corsa in testa alla classifica ed allunga la sua striscia vincente superando al palaPiccolo di Caserta il quintetto del Consorzio Leonardo Dany Quarrata per 80-70 al termine di una partita che si è decisa soltanto nella parte finale. Tanto grazie alla eccellente prova messa in campo dai toscani che hanno tirato meglio dalla lunga distanza ed hanno spesso messo in difficoltà i bianconeri locali, nelle cui fila sono stati prudenzialmente tenuti a riposo Laganà ed Hadzic. Nel corso dell’ultimo periodo, poi, la Paperdi ha dovuto fare a meno anche di Sperduto, infortunatosi in un’azione di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

