Docenti con supplenze brevi come si valuta il servizio nelle GPS 2026 Scarica la BOZZA

Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, si è discusso di come viene valutato il servizio dei docenti con supplenze brevi nelle GPS 2026. In questa occasione, si è affrontato un aspetto pratico relativo all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. È possibile scaricare la bozza per approfondire la questione.

Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, è stato affrontato un quesito pratico riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Il focus è stato posto sulla gestione dei punteggi per le supplenze brevi ottenute dopo la chiusura delle GPS. Ha sottolineato che si tratta “della stessa condizione di chi ha svolto servizio nell’anno precedente e non ha potuto dichiararlo.” In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di chiusura dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Graduatorie GPS e Supplenze docenti 2026: sì al ripescaggio nelle nomine. Servizio 2025/26 sarà valido. ECCO TUTTE LE NOVITA’

Supplenze 2025/26: il 7 gennaio prenderanno ancora servizio tanti docenti con ultima nomina da GPS [AGGIORNATO]Il 7 gennaio 2025 molti docenti con ultima nomina dalle GPS prenderanno servizio, segnando l'ultimo turno di nomina dell'anno scolastico.

