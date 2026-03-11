La bomba che ha fatto tremare via Stadera realizzata con 62 candelotti Cobra fatti esplodere insieme

Una bomba fatta esplodere in via Stadera a Napoli ha causato danni lievi a strada e muro, ma non ci sono feriti. L’esplosione è avvenuta nella tarda serata e ha coinvolto 62 candelotti Cobra, che sono stati fatti esplodere contemporaneamente. La zona è stata subito isolata dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Ordigno esplode nella tarda serata in via Stadera a Napoli. Danni lievi a strada e muro, nessun ferito. Artificieri: bomba con 62 candelotti Cobra.