La bomba che ha fatto tremare via Stadera realizzata con 62 candelotti Cobra fatti esplodere insieme

Da fanpage.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bomba fatta esplodere in via Stadera a Napoli ha causato danni lievi a strada e muro, ma non ci sono feriti. L’esplosione è avvenuta nella tarda serata e ha coinvolto 62 candelotti Cobra, che sono stati fatti esplodere contemporaneamente. La zona è stata subito isolata dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Ordigno esplode nella tarda serata in via Stadera a Napoli. Danni lievi a strada e muro, nessun ferito. Artificieri: bomba con 62 candelotti Cobra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

