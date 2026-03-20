Il 22 dicembre scorso il tentativo di lancio del razzo leggero Hanbit-Nano si è concluso con un'esplosione causata da una fuga di gas. L'incidente è avvenuto durante la fase di preparazione, prima del decollo, e ha portato alla distruzione del vettore. Nessuno è rimasto ferito, ma il fallimento ha interrotto la missione programmata.

Il 22 dicembre scorso, il tentativo di lancio del vettore leggero Hanbit-Nano ha avuto esito negativo a causa di un guasto tecnico. La startup sudcoreana Innospace ha appena reso pubbliche le conclusioni dell’indagine: una perdita di gas nella camera di combustione del primo stadio ha causato la rottura strutturale e la separazione del razzo durante la salita dal centro spaziale di Alcântara in Brasile. Il nuovo volo è stato rinviato mentre i tecnici lavorano per risolvere l’anomalia identificata. L’analisi tecnica dietro il fallimento. Le cause precise sono state isolate grazie all’indagine conclusa dalla stessa azienda responsabile del progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hanbit-Nano: la fuga di gas ha fatto esplodere il razzo

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