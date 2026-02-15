Sanremo 2026 Carlo Conti svela il super ospite del gran finale
Carlo Conti ha annunciato che Andrea Bocelli si esibirà nel gran finale di Sanremo 2026, portando il suo talento sul palco dell’Ariston sabato sera. La partecipazione del tenore toscano è stata confermata poche ore fa, dopo settimane di voci non ufficiali. Bocelli salirà sul palco per cantare alcuni brani tratti dal suo ultimo album, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori.
Festival di Sanremo 2026, Andrea Boccelli arriva sabato, per il gran finale sul palco dell’Ariston come super ospite. Il sipario sull’edizione 2026 del Festival di Sanremo si sta per alzare. Carlo Conti, che durante la sua ospitata a Domenica In ha sorpreso il pubblico con un annuncio inaspettato, accolto con l’entusiasmo travolgente della padrona di casa Mara Venier. Leggi anche Alfonso D’Apice irrompe con una dedica speciale per la sua Chiara Venier, tra applausi e battute affettuose, ha subito incalzato Conti con la sua consueta ironia, chiedendo dettagli e strappando qualche anticipazione in più: l’idea sarebbe quella di coinvolgere non solo i Big, ma anche giovani talenti e ospiti internazionali, creando un ponte tra la tradizione italiana e il panorama globale. 🔗 Leggi su 361magazine.com
