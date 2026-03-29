Summit sui rifiuti tra Alea e Priolo | La strada intrapresa è giusta

Si è tenuto un incontro tra rappresentanti di due aziende per discutere della gestione dei rifiuti. Durante il summit sono stati affrontati problemi relativi alla qualità del servizio, tra cui materiali non conferibili e il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Le parti hanno concordato sulla validità delle strategie adottate e sulla direzione intrapresa per migliorare la situazione.

Occhi puntati sulle criticità del servizio di raccolta dei rifiuti: materiali non conferibili e abbandono dei rifiuti. Con uno sguardo al prossimo Piano regionale in materia. L’incontro istituzionale nella sede di Alea Ambiente ha riunito allo stesso tavolo l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo, e i vertici dell’azienda, oltre ad una significativa rappresentanza dei sindaci dei tredici comuni soci. Sui materiali non conferibili nei centri di raccolta, il direttore Gianluca Tapparini ha messo l’accento sull’attuale quadro normativo nazionale, che impedisce di accettare i rifiuti prodotti da lavorazioni domestiche di privati, creando disagio per gli utenti e complicando la corretta gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Summit sui rifiuti tra Alea e Priolo: "La strada intrapresa è giusta" Articoli correlati Alea Ambiente incontra l'assessora Priolo per un confronto tecnico per migliorare il servizio e semplificare le normeIl direttore, Gianluca Tapparini, ha illustrato all'assessora alcuni nodi critici come la questione dei materiali non conferibili nei centri di... Macfrut, tre mesi alla fiera. Superficie espositiva +28%: "La direzione intrapresa è giusta"Volano i numeri di Macfrut e, a tre mesi dalla fiera internazionale dell’ortofrutta, si registra un incremento del +28% della superficie espositiva... Una selezione di notizie su Summit sui rifiuti tra Alea e Priolo La... Discussioni sull' argomento Summit sui rifiuti tra Alea e Priolo: La strada intrapresa è giusta; Degrado a Bari Vecchia, summit fra assessori e residenti: ecco la 'lista delle emergenze'; Crisi del Golfo, summit del Cism; Summit di Parigi, l'Europa scommette sul nucleare: Ora all'atomo lo stesso sostegno dato alle rinnovabili. Al summit saudita della FII, il presidente Usa rovescia le regole della leadership. Ma dietro l'ironia si cela l'ossessione per la "vittoria" nella complessa scacchiera del conflitto in Iran - facebook.com facebook Il presidente Anastasi all'"Innovation training summit" (27.3, h16:10, Auditorium della Tecnica). Panel: “Immaginare per apprendere con l’IA: merito e innovazione nella formazione del futuro”, (streaming: efi-italia.myevent-hub.com/events/innovat… ) Leggi l' x.com