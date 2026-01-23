Macfrut tre mesi alla fiera Superficie espositiva +28% | La direzione intrapresa è giusta

A tre mesi dall’edizione di Macfrut, i numeri confermano una crescita significativa: la superficie espositiva è aumentata del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La direzione intrapresa si dimostra corretta, rafforzando il ruolo della fiera come punto di riferimento nel settore ortofrutticolo e confermando l’interesse crescente di espositori e visitatori.

Volano i numeri di Macfrut e, a tre mesi dalla fiera internazionale dell'ortofrutta, si registra un incremento del +28% della superficie espositiva sullo stesso periodo dello scorso anno. L'appuntamento al Rimini Expo Center con Macfrut 2026 è fissato per il 21, 22 e 23 aprile. Un evento che segna un punto di riferimento per i professionisti del settore, in rappresentanza di una filiera ortofrutticola asset centrale del nostro Paese con i suoi 60 miliardi di euro in valore. A Macfrut 2026 sarà possibile toccare con mano le novità di mercato dedicate alla intera filiera ortofrutticola e approfondire le principali tematiche della ricerca tecnico scientifica.

