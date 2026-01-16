Ottiene i domiciliari con un certificato medico falso settantenne viene scoperto e torna in carcere

Un uomo di 70 anni aveva ottenuto la detenzione domiciliare presentando un certificato medico falso. Tuttavia, la sua condotta è stata scoperta, e di conseguenza è tornato in carcere. L’episodio evidenzia le conseguenze di utilizzare documenti falsi per ottenere benefici penitenziari, sottolineando l’importanza del rispetto delle procedure legali e delle verifiche previste dalla legge.

Aveva ottenuto la detenzione domiciliare sfruttando un certificato medico, che alla fine è risultato falso. Per questo motivo i Carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento nei confronti di un 70enne, già noto alle forze dell'ordine per associazione di.

