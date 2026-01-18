Escursioni e visite guidate tutti gli appuntamenti

Le Valli di Argenta offrono durante l'inverno escursioni e visite guidate che consentono di esplorare il territorio in modo autentico e rispettoso. Le atmosfere serene e suggestive di questa stagione rendono ogni appuntamento un’occasione per conoscere meglio la natura e le tradizioni locali. Un modo semplice e coinvolgente per scoprire le bellezze di questa zona, adatte a tutti gli appassionati di natura e cultura.

L'inverno regala alle Valli di Argenta atmosfere silenziose e affascinanti, ideali per scoprire il territorio con uno sguardo nuovo. Nei mesi di gennaio e febbraio, l'Ecomuseo propone un calendario di appuntamenti che intreccia natura, storia e cultura, tra escursioni, visite guidate e attività per tutte le età. Le esperienze all'aria aperta accompagnano i partecipanti nelle Valli per osservare la fauna e i grandi fenomeni naturali: dalle escursioni dedicate all'avifauna migratoria e alle tracce del lupo, fino agli approfondimenti sulle zone umide, ecosistemi preziosi per la biodiversità. Ci sarà anche un'escursione fotografica al tramonto nella Valli con il fotografo naturalista Sergio Stignani.

