Con l’avvicinarsi della Pasqua, in anticipo rispetto agli anni passati, nei lidi ravennati si iniziano i lavori di preparazione per la stagione estiva. Sono in corso interventi di manutenzione e lavori di pittura, mentre gli operatori si organizzano per l’apertura ufficiale delle attività. Si tratta di un’attività che coinvolge diversi stabilimenti balneari, pronti ad accogliere i visitatori.

Quest'anno, con l'arrivo della Pasqua qualche settimana prima del solito, anche nei lidi ravennati ci si prepara con anticipo all'apertura ufficiale della stagione, tra lavori di manutenzione e nuove pennellate di vernice. Tra gli stabilimenti di Marina di Ravenna e Punta Marina qualcuno ha già aperto le porte lo scorso fine settimana con la ristorazione, qualcun altro lavora per un'apertura nel weekend, sperando nel bel tempo, e poi c'è chi si è dato come data Pasqua, o addirittura il 25 aprile. Ma per tutti, quella che arriva sarà una stagione estiva diversa, con un velo di incertezza sul futuro, quest'anno ancora più pesante dello scorso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Sui lidi si scaldano i motori per la nuova stagione: "Apriamo sapendo che potrebbe essere l'ultima"

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