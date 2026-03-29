Studenti aggrediti il centrosinistra | No alla violenza diritti da difendere con strumenti democratici e pacifici

Nel corso delle ultime ore si sono registrati episodi di aggressione nei confronti di studenti, mentre il centrosinistra ha espresso una presa di posizione contro ogni forma di violenza. In una dichiarazione, il partito ha affermato che le piazze devono rimanere spazi di incontro e confronto democratico, sottolineando l'importanza di difendere i diritti utilizzando strumenti pacifici.

La condanna di Partito Democratico e La città delle persone. Sostegno agli antifascisti da Potere al Popolo PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Aggressione agli studenti di Azione Universitaria, il sindaco: "Auspico ferma, unanime e chiara condanna da parte di tutti" Antifa contro Azione Universitaria in piazza della Pera: "Comune e polizia al fianco dei fascisti, vogliamo le piazze libere" Tensione in centro, Azione Universitaria: "Aggrediti dagli antifascisti durante un aperitivo, poi una caccia all'uomo in Corso Italia" . 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Studenti aggrediti, il centrosinistra: "No alla violenza, diritti da difendere con strumenti democratici e pacifici" Articoli correlati Sezze, gli studenti del corso serale Pacifici e De Magistris alla Coffee Competition di Anzio con due creazioni dedicate al territorioABBONATI A DAYITALIANEWS Una prova di tecnica, creatività e identità locale per gli studenti del corso serale dell’Istituto Pacifici e De Magistris... L'Unione portuali autonomi dorici si presenta alla città, tra rivendicazioni lavorative e diritti da difendereANCONA – L’Upad, l’Unione portuali autonomi dorici, si è ufficialmente presentata alla città ieri, domenica 1 febbraio 2026.