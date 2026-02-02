L' Unione portuali autonomi dorici si presenta alla città tra rivendicazioni lavorative e diritti da difendere

I portuali di Ancona hanno deciso di farsi conoscere meglio, presentandosi alla città. I rappresentanti dell’Upad hanno spiegato le rivendicazioni sul lavoro e i diritti da difendere, cercando di coinvolgere i cittadini e fare chiarezza sulle loro richieste. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti, che si sono fermati ad ascoltare le loro proposte e a discutere delle sfide che affrontano ogni giorno nel porto.

ANCONA – L’Upad, l’Unione portuali autonomi dorici, si è ufficialmente presentata alla città ieri, domenica 1 febbraio 2026. Si tratta di un nuovo collettivo di lavoratori e lavoratrici del porto di Ancona nato dopo gli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre 2025 grazie all’iniziativa spontanea di un gruppo di portuali che, riconoscendosi in un ideale comune, hanno deciso di dotarsi di uno strumento autonomo di rappresentanza per difendere diritti, condizioni di lavoro e sicurezza all’interno del porto. Il collettivo si ispira anche all’esperienza del Calp di Genova e si propone di costruire una rete solidale tra porti italiani, europei e del Mediterraneo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Unione Portuali Ancona Dagli ex Cgil nasce l’unione portuali autonomi dorici I lavoratori del porto di Ancona hanno deciso di lasciare la Cgil e di aderire all’Unione Sindacale di Base. Sì alla privatizzazione delle reti del gas: tra urla e rivendicazioni c'è il lasciapassare all'alienazione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Unione Portuali Ancona Argomenti discussi: Dagli ex Cgil nasce l’unione portuali autonomi dorici; Unione Portuali Autonomi Dorici aderisce allo sciopero internazionale del 6 febbraio; I portuali non lavorano per le guerre. A Livorno iniziativa di preparazione allo sciopero internazionale dei porti previsto per il 6 febbraio; Se attaccano la Flotilla blocchiamo tutto: al Cap l’assemblea per organizzare lo sciopero. Dagli ex Cgil nasce l’unione portuali autonomi doriciI lavoratori del porto di Ancona, uscendo per protesta dalla Cgil e aderendo all’Unione Sindacale di Base, hanno creato ... msn.com Unione portuali autonomi Ancona 'soldi a lavoro, servizi, sanità, non alla guerra'Chiediamo alla città di camminare con noi per riprenderci uno spazio che è stato negato e per ribadire che i soldi pubblici devono andare al lavoro, ai servizi, alla sanità e non alla guerra. (ANSA) ... ansa.it L'Unione portuali autonomi dorici si presenta alla città, tra rivendicazioni lavorative e diritti da difendere x.com La mobilitazione è stata costruita da sindacati portuali di diversi Paesi: Unione Sindacale di Base (USB) in Italia, Enedep in Grecia, LAB nei Paesi Baschi, Liman-Is in Turchia e ODT in Marocco. Un coordinamento transnazionale che mette in discussione la cre - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.