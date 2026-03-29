Studente fischiato per le domande a Cisint arriva la lettera di una vittima

Ieri mattina a Monfalcone si è svolta la presentazione del nuovo libro dell’europarlamentare ed ex sindaca, intitolato La minaccia di Allah. Durante l’evento, un giovane studente di una scuola locale ha rivolto alcune domande all’autrice e è stato fischiato dal pubblico. Successivamente, è arrivata una lettera di una persona che si è definita vittima di quanto accaduto.

Ieri, 28 marzo, la presentazione a Monfalcone del nuovo libro dell'europarlamentare ed ex sindaca Anna Cisint, La minaccia di Allah, ha acceso la risposta del giovane studente di una scuola locale. Umberto Dimitri, in quinta al liceo, si è alzato in piedi nello spazio dedicato alle domande e in un intervento di qualche minuto ha chiesto conto di alcuni dettagli. Fischiato dal pubblico, il ragazzo ha ottenuto solo in parte una risposta a margine dell'evento dall'inviato di guerra Fausto Biloslavo, sul palco insieme a Cisint e Mario Giordano. Il libro, la cui prefazione è a firma proprio di Giordano, è il nuovo capitolo della... 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Studente fischiato per le domande a Cisint, arriva la lettera di una vittima Articoli correlati Pd e Cisint si fronteggiano a Bruxelles: replica di Cisint a confronto con l’attacco del partitoIl Pd attacca Cisint: “A Bruxelles ci va poco”, la replica: “Non scaldo banchi, difendo il territorio” Martedì 3 febbraio 2026, a Bruxelles, il... Leggi anche: Prof accoltellata, lo studente aveva scritto una lettera su Telegram: “Non ho 14 anni e non posso essere incarcerato”. Cosa potrebbe chiedere la procura