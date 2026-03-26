Prof accoltellata lo studente aveva scritto una lettera su Telegram | Non ho 14 anni e non posso essere incarcerato Cosa potrebbe chiedere la procura

Un insegnante è stata accoltellata da uno studente di tredici anni a Trescore Balneario. Le indagini della Procura dei Minori stanno analizzando una lettera inviata dall’alunno su Telegram, in cui affermava di non avere 14 anni e di non poter essere incarcerato. La procura potrebbe valutare eventuali accuse legate alla minaccia o all’uso di armi, in relazione alle circostanze dell’incidente.

Alunno tredicenne accoltella l'insegnante a Trescore Balneario. Lo sfogo premeditato su Telegram e le indagini della Procura dei Minori L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Prof accoltellata da uno studente di 13 anni a Trescore: choc a scuola, cosa è successo davveroCosa è successo a Trescore Balneario: la ricostruzione dell’aggressione a Chiara Mocchi Un’aggressione che lascia senza fiato e che riapre ferite...

Leggi anche: Prof accoltellata, manifesto 13enne: “Ucciderò perché non posso essere processato”

Aggiornamenti e notizie su Prof accoltellata

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta; Tredicenne accoltella la prof a scuola e si filma.

Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoChiara Mocchi, l'insegnate di francese accoltellata stamani al collo e all'addome da uno studente di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata sottoposta a un i ... ilmessaggero.it

Prof accoltellata, lo studente 13enne non è imputabile: «Aveva il telefono al collo per filmare tutto». Come sta l'insegnanteIl ragazzino di 13 anni, studente di terza media, che questa mattina alle 7.45 ha accoltellato Chiara Mocchi, la professoressa di francese, alla scuola media Leonardo Da Vinci di ... leggo.it

#Bergamo Professoressa accoltellata. Il terribile gesto per un brutto voto. Il 13enne aveva annunciato su Telegram “Non posso essere incriminato perché ho meno di 14 anni, quindi farò quello che ho sempre voluto fare: uccidere lei e chiunque cercherà di i - facebook.com facebook

Prof accoltellata a Bergamo, il manifesto dello studente: "Le piace umiliarmi, la ucciderò" | Ecco il testo integrale x.com