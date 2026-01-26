La sua Bmw si schianta contro un palo a San Vito dei Normanni | morto l'imprenditore Nicola Ippolito

Nella provincia di Brindisi, lungo la strada provinciale 35 tra San Vito dei Normanni e Specchiolla, si è verificato un incidente che ha coinvolto un veicolo BMW, provocando la morte dell'imprenditore Nicola Ippolito, di 38 anni. L'incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità locale, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Il 38enne Nicola Ippolito è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 35 tra San Vito dei Normanni e Specchiolla. La sua BMW è uscita di strada sotto la pioggia, coinvolgendo anche un pick-up. Inutili i soccorsi. Era un imprenditore molto conosciuto in paese.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su san vito Nicola Ippolito morto nello schianto della sua Bmw: l'auto fuori strada sotto la pioggia battente Nella serata di domenica 25 gennaio, nel Brindisino, Nicola Ippolito, 39 anni, ha perso la vita in un incidente con la sua BMW, uscita di strada sotto la pioggia battente. San Vito dei Normanni-Specchiolla: incidente, morto 39enne In serata Nel tardo pomeriggio di ieri, a San Vito dei Normanni, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su san vito Argomenti discussi: BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: Innovazione e Passione su Due Ruote; Petrucci, a terra ma felice per come si sta adattando a BMW: Sono caduto ma ho comunque fatto il miglior tempo e quindi sono contento; Nuova BMW Serie 4 Coupé: il Rendering; La tua futura BMW M3 elettrica suonerà ancora come una vera auto M. La sua Bmw si schianta contro un palo a San Vito dei Normanni: morto l’imprenditore Nicola IppolitoIl 38enne Nicola Ippolito è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 35 tra San Vito dei Normanni e Specchiolla ... fanpage.it Simone Bonino, l'ex bodyguard di Alberto Genovese morto a 45 anni: la sua auto centrata in pieno da un mezzo dei rifiutiNon ce l'ha fatta il conducente della Bmw coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto nella mattina di sabato 24 gennaio in corso Sempione a Milano. L'uomo, ... leggo.it Filetti di acciughe di San Vito lo capo con aggiunta di mollica .... - facebook.com facebook Brindisi, incidente sulla San Vito-Specchiolla: uomo di 38 anni perde la vita - News x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.