Nel tardo pomeriggio di ieri, a San Vito dei Normanni, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. Purtroppo, è deceduto un uomo di 39 anni residente nel luogo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità saranno oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Nel sinistro, per cause da dettagliare, sono rimaste coinvolte due vetture. A bordo di una di queste c’era un 39enne di San Vito dei Normanni. L’incidente è avvenuto in un tratto della strada provinciale 35 che da San Vito dei Normanni porta a Specchiolla. L’uomo è morto poco dopo il trasporto all’ospedale. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno lavorato a lungo, sotto la forte pioggia, per la rimozione delle vetture e la messa in sicurezza dell’area. L'articolo San Vito dei Normanni-Specchiolla: incidente, morto 39enne In serata proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

