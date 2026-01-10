Scuole gelate si scalda la protesta A Zogno striscioni e fumogeni | Fa più freddo dentro che fuori

A Zogno, come in altre zone della Bergamasca, le scuole sono rimaste senza riscaldamento durante le vacanze natalizie. Alla ripresa delle lezioni, studenti e insegnanti hanno manifestato con striscioni e fumogeni, evidenziando le difficoltà di ambienti gelidi. Questa situazione si ripete ogni anno, sottolineando la necessità di interventi tempestivi per garantire condizioni di studio adeguate e più confortevoli.

Zogno (Bergamo), 10 gennaio 2026 - Succede ogni anno al rientro dalle festività natalizie. Le aule di diverse scuole della Bergamasca rimaste al freddo per due settimane faticano a scaldarsi alla ripresa delle lezioni e gli studenti danno vita a vivaci proteste. La più eclatante è avvenuta ieri mattina all ’istituto scolastico superiore Turoldo di Zogno, in Valle Brembana. T renta ragazzi si sono ritrovati all’esterno della scuola muniti di fumogeni e petardi per protestare contro le aule fredde, un problema che il Turoldo si trascina da anni e che sembrava risolto con il rinnovo dell’impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole gelate, si scalda la protesta. A Zogno striscioni e fumogeni: “Fa più freddo dentro che fuori” Leggi anche: Nuovo corteo delle scuole per Gaza. Traffico bloccato, striscioni e fumogeni: “Oggi non si entra” Leggi anche: In casa fa più freddo che fuori? Ecco come evitarlo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scuole occupate a Roma, parte la protesta proPal: «Bloccheremo tutto» - Dopo la manifestazione di lunedì 22 settembre culminata, a Roma, con l’occupazione simbolica della facoltà di Lettere dell’Università ... ilmessaggero.it Scuole occupate a Napoli, la lettera dei dirigenti: «Adesione ai valori di umanità della protesta» - «Di fronte alle catastrofi umanitarie e culturali che caratterizzano questi ultimi anni non possiamo infatti restare indifferenti. ilmattino.it Scuola, sciopero nazionale 4 novembre 2025: chi partecipa, istituti chiusi e motivazioni della protesta. I disagi previsti - Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e grado, lo sciopero coinvolge tutto il personale docente, i ... ilmattino.it Rischio gelate notturne e mattutine: scuole chiuse ad Ariano #ArianoIrpino - facebook.com facebook Scuole al gelo a Diano Marina: bambini costretti a seguire le lezioni al freddo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.