Matthew McConaughey contro l’Ai | brevetta la sua immagine e la sua voce voce per difendersi dai deepfake

Matthew McConaughey ha depositato otto marchi per proteggere la sua immagine, voce e contenuti distintivi, come misura di tutela contro l’uso non autorizzato di intelligenza artificiale e deepfake. Questa iniziativa mira a preservare l’autenticità della sua identità digitale e a contrastare eventuali abusi derivanti dall’uso improprio delle tecnologie emergenti.

Roma, 15 gennaio 2026 – Per proteggersi dall'uso non autorizzato di intelligenze artificiali e contenuti deepfake, Matthew McConaughey ha registrato otto marchi legati alla sua immagine, voce e perfino a una delle sue battute più celebri. La mossa prende una strada legale innovativa in assenza di norme federali specifiche negli Stati Uniti per fronteggiare la riproduzione automatica di volti e timbri vocali di personaggi pubblici. Una mossa legale preventiva contro il rischio deep fake. L'attore premio Oscar ha deciso di non aspettare che l'uso di intelligenze artificiali generative o deepfake possa replicare in modo non autorizzato la sua immagine o la sua voce.

