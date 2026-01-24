La segnalazione di una cittadina | Monopatttino a noleggio gettato in un campo adiacente la strada pendolo a San Donato FOTO

Una cittadina segnala il ritrovamento di un monopattino a noleggio abbandonato in un campo vicino alla strada Pendolo a San Donato. La foto allegata mostra il veicolo, ormai privo degli adesivi identificativi, probabilmente lasciato in stato di abbandono. Questa segnalazione evidenzia la presenza di rifiuti e il problema di gestione dei monopattini condivisi nel territorio.

«Questo è uno dei monopattini a noleggio del Comune di Pescara o meglio quello che ne rimane giacché è stato privato anche degli adesivi che ne identificano l'appartenenza aziendale». A segnalare la presenza del mezzo è una residente della zona.La cittadina aggiunge: «Siamo sulla strada pendolo a.

