La strada Tiberina Nord è diventata un problema per i residenti delle frazioni di Casa del Diavolo e Ramazzano, alle porte di Perugia. Automobilisti percorrono a velocità elevate, mettendo a rischio i pedoni che attraversano in zone densamente popolate. La situazione genera preoccupazione tra chi vive nelle aree vicine, dove l’asfalto attraversa zone abitate e frequentate.

Fa paura la strada Tiberina Nord. Soprattutto dove l’asfalto taglia l’abitato in prossimità di centri ad alta densità di popolazione, come le frazioni della periferia Nord di Perugia, Casa del Diavolo e Ramazzano. Tratti che andrebbero messi in sicurezza con dissuasori e segnaletica appropriata perché il traffico è intenso e in tanti pigiano un’po’ troppo sull’acceleratore, mezzi pesanti compresi. I residenti sono preoccupati perché ogni giorno rischiano di finire sotto una macchina. Il problema è arcinoto, erano stati installati anche alcuni speed check per il controllo della velocità, a dire il vero, ma poi sono stati abbattuti e vandalizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tiberina Nord da incubo: "Auto a tutta velocità. I pedoni rischiano la vita"

