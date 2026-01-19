La Strada della Forra, situata in Lombardia, è uno dei percorsi panoramici più suggestivi d’Italia. Incastonata tra pareti rocciose e affacciata su un lago, questa strada offre viste uniche sulla natura circostante. Un percorso che unisce bellezza e storia, rappresentando un vero e proprio tesoro nascosto nel paesaggio lombardo, ideale per chi cerca un’esperienza di viaggio autentica e tranquilla.

Il Real Madrid di Arbeloa umiliato in Coppa del Re: figuraccia ed eliminazione nell'”Albacetazo”

Il Real Madrid di Arbeloa è stato eliminato agli ottavi di finale della Coppa del Re dall'Albacete, squadra di Seconda Divisione. La prima partita in panchina per Arbeloa si è conclusa con una sconfitta che ha suscitato molte critiche, segnando una delusione per il club e i suoi tifosi. Un risultato che ha messo in dubbio le recenti scelte tecniche e il percorso della squadra in questa competizione.

Mammucari stuzzica Venier: “Vorrei la serenità che viviamo a Domenica In”, lei lo frena: “Sembra ci siano tensioni”

Durante la puntata di Domenica In del 28 dicembre, Teo Mammucari ha espresso il desiderio di vivere nel 2026 la stessa serenità che si percepisce attualmente in trasmissione. Mara Venier ha risposto frenando questa richiesta, suggerendo che potrebbero esserci tensioni tra i due. Uno scambio che ha attirato l’attenzione degli spettatori, evidenziando un possibile confronto tra i conduttori.

