Final Eight Conference Cup l’uragano Rozic trascina il Cosenza al successo sul CN Sant Feliu

La Final Eight di Conference Cup femminile è cominciata con una vittoria del Cosenza sulla squadra di Sant Feliu, grazie alla prestazione di Rozic. La partita si è conclusa con il successo del team calabrese, che ha ottenuto i tre punti in palio. La gara ha visto le calabresi dominare fin dalle prime fasi, portando a casa un risultato positivo all’esordio del torneo.

Inizia nel migliore dei modi la Final Eight di Conference Cup femminile per la Smile Cosenza Pallanuoto. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone B la compagine calabrese, trascinata dall’uragano Iva Rozic (la croata mette a segno otto reti), supera 15-12 le spagnole del CN Sant Feliu e guadagna così tre punti fondamentali nella corsa verso la qualificazione alla zona podio. Le calabresi indirizzano la partita a proprio favore grazie alla bruciante partenza che permette loro di chiudere gli otto minuti inaugurali sul 6-2. Rozic apre le ostilità con la girata in uscita dal palo in superiorità numerica per l’1-0 ed è letteralmente scatenata: la croata colpisce da tutte le posizioni e mette a segno 5 reti nella prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Final Eight Conference Cup, l’uragano Rozic trascina il Cosenza al successo sul CN Sant Feliu Articoli correlati Pallanuoto femminile, anche la Brizz eliminata in Conference Cup. Solo Cosenza alla Final EightSi chiude in maniera amara per l’Italia la tre giorni di sfide del Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile:... Conference Cup: De Akker Bologna e CN Posillipo ai quarti, il puntoNella seconda fase di qualificazione della LEN Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, le italiane De Akker Bologna e CN Posillipo centrano... Aggiornamenti e notizie su Final Eight Conference Temi più discussi: Cosenza - La Smile Pallanuoto alla Final Eight di Conference Cup; Smile Cosenza Pallanuoto, entusiasmo europeo: la squadra pronta alla Final Eight di Conference Cup; Sport - Lente Locale; Pallanuoto: Calottina Tricolore. Final Eight Conference Cup, l’uragano Rozic trascina il Cosenza al successo sul CN Sant FeliuInizia nel migliore dei modi la Final Eight di Conference Cup femminile per la Smile Cosenza Pallanuoto. Nell'incontro valevole per la prima giornata del ... oasport.it Smile Cosenza Pallanuoto, entusiasmo europeo: la squadra pronta alla Final Eight di Conference CupLa Smile Cosenza Pallanuoto è pronta a rituffarsi nell’atmosfera delle grandi competizioni internazionali. La formazione guidata dal patron Francesco Manna rappresenterà l’Italia nella Final Eight d ... strettoweb.com Cosenza nell'élite della pallanuoto europea! Le ragazze della Smile Cosenza sono atterrate ad Atene per la Final Eight di Conference Cup. È un momento storico: la prima partecipazione assoluta del club, guadagnata con un percorso incredibile fatto solo di - facebook.com facebook