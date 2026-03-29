Max Verstappen avrebbe espresso l’intenzione di ritirarsi dalla Formula 1 alla fine di questa stagione, due anni prima della scadenza del contratto con la scuderia. Lo scorso fine settimana ha dichiarato di non divertirsi più e di non apprezzare più questa disciplina. La decisione, ancora non ufficiale, potrebbe portarlo a lasciare il campionato prima del termine previsto.

Max Verstappen potrebbe lasciar la Formula 1 alla fine di questa stagione, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con la Red Bull, previsto per il 2028. Tra i motivi principali ci sarebbe il nuovo regolamento, da cui Verstappen si è ampiamento dissociato nel corso di questi mesi. Verstappen non lo ha mai nascosto, anzi ha ribadito la sua idea dopo la gara del Giappone, terminata all’ottavo posto dopo una lunga lotta con Gasly (Alpine) che alla fine è riuscito a chiudere davanti. “Non apprezzo più questa Formula 1 – lo sfogo del pilota 28enne alla Bbc -. Se sto pensando al ritiro? È quello che sto dicendo. Sto riflettendo su tutto ciò che accade in questo paddock “, ha proseguito Verstappen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sto pensando al ritiro, non mi diverto più. Non mi piace questa Formula 1”: lo sfogo di Verstappen

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