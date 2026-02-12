Max Verstappen demolisce la nuova F1 2026 | È una Formula E sotto steroidi Non mi sto divertendo

Max Verstappen si scaglia contro la nuova F1 2026. Dopo aver ottenuto risultati positivi, il pilota olandese si dice deluso dalla vettura e dalla direzione presa dalla categoria. Per lui, sembra di essere tornato a guidare una Formula E sotto steroidi, e questo non gli piace affatto. La sua bocciatura mette in discussione il futuro di questa stagione e solleva dubbi sulla vera evoluzione delle monoposto.

Max Verstappen demolisce la nuova F1 2026: È una Formula E sotto steroidi. Non mi sto divertendoMax Verstappen ha stroncato la nuova generazione di auto di Formula 1. Il pilota della Red Bull dopo aver testato la vettura 2026 nei test in Bahrain non si è decisamente divertito, esternando poi i ... fanpage.it

Gestione energetica e noia al volante, il quattro volte iridato equipara le nuove F1 a 'Formula E ipertrofiche' e ventila il ritiro: un j'accuse che scuote il paddockGestione energetica e noia al volante, il quattro volte iridato equipara le nuove F1 a 'Formula E ipertrofiche' e ventila il ritiro: un j'ac ... formulacritica.it

Max Verstappen parla senza filtri durante i test in Bahrain: la nuova Formula 1 lo costringe a gestire energia e prestazioni più che a divertirsi al volante. E sul motore Red Bull-Ford dice: “È impressionante e affidabile, ma guidare così non è più divertente” Per s - facebook.com facebook

