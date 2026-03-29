Stiamo insieme La vip della televisione presenta sui social la nuova fidanzata

Una nota figura del mondo dello spettacolo italiano ha annunciato pubblicamente sui social di aver iniziato una relazione con una donna. Dopo settimane di indiscrezioni, ha condiviso un messaggio in cui afferma:

La vip della televisione italiana allo scoperto con la nuova fidanzata. Pochi minuti proprio lei ha deciso di ufficializzare la sua relazione, sorprendendo fan e curiosi e mettendo fine ai rumor che si erano rincorsi fino a oggi. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram che vede le due abbracciarsi e baciarsi in maniera romantica. “Una coppia bellissima”, esultano i migliaia di follower Negli ultimi mesi, intorno alla vita sentimentale della bellissima famosa erano circolate diverse indiscrezioni su presunte frequentazioni, mai però confermate direttamente dalla diretta interessata, che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua sfera privata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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