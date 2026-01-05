Si è fidanzata La vip italiana presenta il nuovo amore mentre l’ex super famoso annuncia le nozze

Una modella e influencer italiana ha recentemente confermato di aver trovato un nuovo amore, condividendo la notizia in modo discreto. Nel frattempo, il suo ex partner, noto personaggio pubblico, ha annunciato il suo prossimo matrimonio. Questi eventi segnano un momento di cambiamento e di nuovi traguardi nella vita sentimentale delle due figure pubbliche, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

La modella e influencer italiana ha ritrovato l’amore e lo ha fatto con discrezione, ma senza nascondersi del tutto. Dopo la rottura con l’ex super vip nel 2023, l’attivista ha pubblicato sui social la prima foto insieme a un ragazzo misterioso, segnando di fatto l’inizio di una nuova fase della sua vita sentimentale. Un’immagine che non è passata inosservata e che ha immediatamente acceso la curiosità di fan e osservatori, entusiasti dalla notizia. Secondo quanto riportato da VeryInutilPeople, il nuovo compagno sarebbe un designer di professione, che vive tra Roma e Milano. Di lui, almeno per ora, si conoscono pochi dettagli: il lavoro, la città divisa tra Nord e Centro Italia e il fatto che lui e lei si seguano reciprocamente sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Di nuovo incinta!”. La super vip annuncia tutto a Verissimo: “Ho trovato l’amore”

Leggi anche: “Si sposano, è ufficiale”. La coppia vip italiana vola verso le nozze dopo la nascita della prima figlia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chi è Mariana Rodriguez la fidanzata di Checco Zalone in Buen Camino | il passato durissimo e la rinascita.

La famosa attrice italiana fa coming out: “Fidanzata con lei da due anni” - facebook.com facebook