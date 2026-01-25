Alessandro Basciano la prima foto sui social con la nuova fidanzata Chi è Ginevra Milia e l' incredibile somiglianza con Sophie

Alessandro Basciano ha condiviso sui social la prima foto con la nuova partner, Ginevra Milia. La giovane ha attirato l’attenzione per la somiglianza con Sophie, ex compagna di Basciano. Dopo le vicende giudiziarie e le accuse di stalking rivolte a Sophie Codegoni, questa novità segna un nuovo capitolo nella vita del partecipante a programmi televisivi.

Dopo i guai giudiziari e le accuse di stalking da parte dell'ex compagna Sophie Codegoni, Alessandro Basciano torna protagonista della cronaca ma questa volta di quella rosa. Dopo giorni di voci e indiscrezioni il dj genovese ha ufficializzato la storia con Ginevra Milia. Accantonati per un attimo i problemi legali, che sta affrontando da ormai due anni, l'ex volto di Uomini e donne sembra avere ritrovato la serenità e l'amore accanto all'influencer siciliana. La prima foto di coppia Secondo le segnalazioni degli esperti di gossip Alessandro Basciano e Ginevra Milia si frequentano da diversi mesi - addirittura dall'estate durante una vacanza a Ibiza - ma solo ora il dj ha deciso di uscire allo scoperto, rendendo pubblica la storia con la bella palermitana. 🔗 Leggi su Leggo.it

Alessandro Basciano esce allo scoperto ecco chi è la sua nuova fidanzata

