Studenti ferraresi come in Formula 1 | il team Copernico si qualifica alla Stem racing

Gli studenti di meccanica del team Copernico di Ferrara hanno conquistato il passaggio alle fasi finali della Stem racing. Durante la gara, hanno mostrato grande abilità tecnica e spirito di squadra, superando le qualifiche svolte alla Dallara Academy. Ora si preparano alle prossime sfide con entusiasmo e determinazione.

Gli alunni di meccanica superano le qualifiche alla Dallara Academy: decisiva la sinergia tra scuola, università e imprese La Stem racing è una sfida multidisciplinare di alto livello in cui team, composti da 3 a 6 studenti, sono chiamati a operare come una vera scuderia di Formula 1. Il compito? Progettare e realizzare una monoposto in miniatura alimentata ad aria compressa, curando ogni dettaglio: dall'identità del brand al piano di comunicazione, il business plan, fino alla realizzazione pratica della vettura. Un lavoro di squadra tra scuola, università e impresa. “Il successo del team Copernico - evidenziano tutor e professori - è il risultato di una sinergia virtuosa tra il mondo dell'istruzione e quello dell'industria d’eccellenza".🔗 Leggi su Ferraratoday.it

