San Giorgio del Sannio Vincenzo Boniello eletto nuovo segretario del Pd

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 31 gennaio u.s., co la Sala Riunioni dell'ex sede comunale, si è celebrato il partecipato congresso del Partito Democratico di San Giorgio del Sannio che ha visto, dopo un denso dibattito, la elezione del nuovo Segretario politico del circolo, nella persona del dott. Vincenzo Boniello, e dei nuovi organismi dirigenti. Si pone così fine al periodo commissariale del partito locale dopo 22 mesi. Il dottore Boniello rappresenta una figura di esperienza, equilibrio e forte radicamento sul territorio, chiamata a guidare il partito cittadino in una fase importante di rilancio dell'attività politica locale e dell'intero comprensorio del medio calore.

