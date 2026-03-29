Dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump si sono moltiplicate le manifestazioni del movimento “No King”, che si oppone alle politiche del presidente statunitense. Queste proteste si sono diffuse anche in Europa, coinvolgendo diverse città e gruppi di cittadini che contestano le decisioni e le azioni dell’amministrazione americana. La mobilitazione ha coinvolto persone di diverse provenienze e ha attirato l’attenzione di media e organizzazioni.

Dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump è emerso e continua a emergere il movimento “ No King “: la più plateale e sincera opposizione all’attuale presidente statunitense. La prima giornata di protesta, svoltasi lo scorso giugno in concomitanza con il 79° compleanno di Trump, ha visto la partecipazione di milioni di persone. La seconda, nell’ottobre del 2025, ha coinvolto circa sette milioni di manifestati. Gli organizzatori sostengono che le proteste potrebbero diventare una delle più grandi nella storia degli Stati Uniti. Le manifestazioni “No King” contro le politiche di Trump continuano. Il così alto coinvolgimento dei manifestati è strettamente legato all’operato di Donald Trump e al suo stile di governo autoritario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti ma non solo: le manifestazioni “No King” contro le politiche di Trump arrivano anche in Europa

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