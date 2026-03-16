Gli Stati Uniti hanno intentato una causa contro la California, opponendosi alle sue politiche sulle auto elettriche. La disputa riguarda le norme californiane che vietano la vendita di auto termiche a partire dal 2035. La decisione segue un confronto acceso che ha coinvolto le autorità federali e statali durante l'estate, con Washington che ha annullato la legge californiana.

Alla Casa Bianca le attenzioni sono tutte rivolte verso la guerra in Medio Oriente, con il conflitto tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, con appendici e ripercussioni anche sull'attualità, in particolare sull'aumento del prezzo dei carburanti a causa della chiusura temporanea dello Stretto di Hormuz, e sullo sport, dalla Formula 1 alla Coppa del mondo Fifa in programma dall'11 giugno prossimo con partite negli States, in Canada e in Messico. Nel frattempo, come riportato dalla Reuters, Donald Trump ha rispolverato una sua vecchia battaglia: quella contro le auto elettriche e, più in generale, contro gli standard proposti da alcuni governatori in materia di emissioni inquinanti dei veicoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trump contro le politiche sulle auto elettriche: gli Stati Uniti fanno causa alla California

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