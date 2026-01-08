Venezuela e Colombia manifestazioni contro gli Stati Uniti

Venezuela e Colombia hanno registrato manifestazioni di protesta contro le recenti posizioni e dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le manifestazioni riflettono il dissenso di cittadini e gruppi locali verso le politiche statunitensi, evidenziando tensioni geopolitiche e preoccupazioni sul ruolo degli Stati Uniti nella regione. Un fenomeno che sottolinea la complessità delle relazioni internazionali e le reazioni delle popolazioni coinvolte.

Venezuelani e colombiani sono scesi in piazza contro le recenti azioni e dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump.

