Stati Uniti e Belgio in campo con maglie di colori simili | i tifosi sugli spalti non li distinguono

Durante l'amichevole tra Stati Uniti e Belgio, entrambe le squadre hanno indossato maglie bianche, causando confusione tra i tifosi sugli spalti. La somiglianza tra i kit ha reso difficile distinguere le due formazioni durante la partita. Nessun problema tecnico o strategico è stato segnalato, ma la scelta dei colori ha creato disagio tra il pubblico presente.

Scoppia il caos delle maglie durante l'amichevole tra Stati uniti e Belgio, entrambi in campo con un kit bianco: i tifosi non riescono a distinguerli dagli spalti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Razzi pirotecnici in campo (anche sugli spalti) e puntatore laser contro il portiere: Daspo per 5 tifosi di Torino e JuventusLa polizia di Stato ha emesso quattro Daspo nei confronti di quattro tifosi del Torino F. Fumogeni gettati sugli spalti: Daspo per due tifosi dell’Union BresciaBrescia, 3 febbraio 2026 – Il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso due Daspo della durata di due anni nei confronti di un 30enne della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stati Uniti Temi più discussi: Iran: Boicottiamo gli Stati Uniti, non i Mondiali; Pronostico USA-Belgio: analisi e probabili formazioni 28/03/2026 Amichevole Internazionale; Il Belgio senza Trossard per le amichevoli contro Usa e Messico; Quote scommesse Stati Uniti - Belgio. Amichevoli pre Mondiale 2026: Stati Uniti-Belgio, probabili formazioniYanks e Diavoli Rossi in campo stanotte ad Atlanta, sfida tra Pulisic e De Bruyne due stelle del campionato di Serie A. sportal.it Stati Uniti-Belgio, le formazioni ufficiali: McKennie titolare, Openda in panchinaAlle 20:30 ci sarà l'amichevole tra gli Stati Uniti e il Belgio e si sfideranno due giocatori della Juventus ovvero Weston McKennie e Loïs Openda. Il numero. 22 bianconero ... tuttojuve.com MotoGp, Gran Premio degli Stati Uniti: Martin vince la Sprint Race, Di Giannantonio cade Sulla pista di Austin Bagnaia, a lungo in testa, giunge secondo. Cadono anche Marco Bezzecchi e Marc Marque. Domenica la gara alle 22 ora italiana. Segui la cronaca - facebook.com facebook MotoGp, Gran Premio degli Stati Uniti: Martin vince la Sprint Race, Di Giannantonio cade Sulla pista di Austin Bagnaia, a lungo in testa, giunge secondo. Cadono anche Marco Bezzecchi e Marc Marque. Domenica la gara alle 22 ora italiana. Segui la cronaca. x.com