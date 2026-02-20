Razzi pirotecnici in campo anche sugli spalti e puntatore laser contro il portiere | Daspo per 5 tifosi di Torino e Juventus

Nel mese di dicembre 2025, cinque tifosi sono stati colpiti da divieti di accesso agli stadi dopo aver lanciato razzi pirotecnici, anche sugli spalti, e aver puntato laser contro il portiere. La polizia di Stato ha identificato e sanzionato quattro supporter del Torino e un giovane della Juventus. Durante le partite, alcuni di loro hanno anche scagliato oggetti e mostrato comportamenti pericolosi. Le autorità continuano a monitorare gli episodi di violenza negli eventi sportivi, rafforzando le misure di sicurezza negli stadi italiani.

La polizia di Stato ha emesso quattro Daspo nei confronti di quattro tifosi del Torino F.C e di un tifoso minorenne della Juventus per episodi di cui si sono resi protagonisti nel mese di dicembre 2025 allo stadio Olimpico Grande Torino e all’Allianz Stadium. Per loro il questore di Torino, attraverso la locale divisione anticrimine, ha emesso la misura del Daspo, con il divieto di accesso agli impianti sportivi calcistici per un anno. Il provvedimento è finalizzato a colpire le persone che, in occasione di eventi sportivi, abbiano tenuto condotte pericolose e violente, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico, garantendo al contempo la regolare fruizione dell’evento sportivo agli altri spettatori.🔗 Leggi su Torinotoday.it

