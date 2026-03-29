Stadium turno decisivo Se vince salvezza più vicina
La seconda fase del campionato di serie A3 entra nel momento cruciale, con la Stadium Mirandola impegnata in un turno che potrebbe avvicinare la squadra alla salvezza. Dopo la vittoria interna di domenica, i gialloblu si preparano ad affrontare la trasferta a Trebaseleghe, in un match che potrebbe rappresentare un passo importante nella lotta per mantenere la categoria.
La seconda fase del campionato di A3 entra nel vivo, ed anche per la Stadium Mirandola si prospetta un turno che potrebbe essere decisivo per la salvezza: dopo il successo di domenica in casa, i gialloblu salgono a Trebaseleghe a caccia di un verdetto che potrebbe essere definitivo. INSISTERE. Alle 18 nell’impianto patavino si gioca una gara che potrebbe dare un volto più chiaro alla sfida tra le due formazioni: se la Stadium riuscisse a ripetere la vittoria di domenica scorsa, non necessariamente col massimo punteggio, la serie per la salvezza prenderebbe un volto sicuramente positivo per Sitti e compagni, mentre una vittoria di Trebaseleghe la riaprirebbe, costringendo i gialloblu della Bassa a tornare sicuramente in Veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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