Vis Pesaro | pareggio a Sassari e salvezza più vicina

La Vis Pesaro ottiene un pareggio a Sassari, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. La squadra conquista un punto importante contro la Torres, rafforzando le possibilità di mantenere la categoria. La partita si svolge in modo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, e permette ai biancorossi di avvicinarsi alla salvezza. La prossima sfida sarà decisiva per consolidare il buon risultato ottenuto.

La Vis Pesaro ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive con un prezioso pareggio ottenuto in trasferta contro la Torres a Sassari. Un risultato che ha soddisfatto il tecnico Stellone, che ha lodato la determinazione e la qualità della prestazione nonostante le numerose assenze per infortunio. La partita, equilibrata, ha i biancorossi reagire con carattere dopo la deludente sconfitta contro il Campobasso, dimostrando organizzazione difensiva e capacità di creare occasioni da gol. Un pareggio soffiato a Sassari, ma con carattere. Il campo della Torres a Sassari ha una partita equilibrata, dove la Vis Pesaro ha strappato un prezioso pareggio che interrompe una serie di due sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pronostico Cagliari-Lecce: tre punti e salvezza più vicinaIl Cagliari ha deciso di puntare sui tre punti contro il Lecce per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Colpaccio Lecce: Cagliari battuto 2-0, la salvezza è più vicinaIl Lecce ha vinto contro il Cagliari 2-0, portando più vicino il traguardo della salvezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie C: nonostante il pareggio con la Vis Pesaro, la Torres guadagna sulla concorrenti alla salvezza; 10 cose su Torres-Vis Pesaro 0-0 | Commento partita | Serie C Girone B; Torres, le pagelle di PLP: un pareggio stretto con un palo, una traversa e le superparate del portiere della Vis Pesaro; Serie C | Torres-Vis Pesaro: numeri e precedenti.

Serie C: nonostante il pareggio con la Vis Pesaro, la Torres guadagna punti sulle concorrenti in chiave salvezzaSconfitto anche il fanalino di coda Pontedera: l'Ascoli si è imposto per 3-1. Attenzione: il distacco fra la Torres e i toscani è di 8 punti. Se alla fine del torneo la quartultima avrà almeno 9 ... unionesarda.it

Torres, un pareggio stretto con un palo, una traversa e le superparate del portiere della Vis PesaroSassari. Un palo, una traversa, un salvataggio sulla linea e una superparata del portiere della Vis Pesaro hanno inchiodato un pareggio che sta molto molto stretto alla Torres. Nel primo tempo è stata ... sassarinotizie.com

Serie C: nonostante il pareggio con la Vis Pesaro, la Torres guadagna sulla concorrenti alla salvezza x.com

Alla Torres manca solo il gol, ma è una frenata pericolosa I rossoblù si fanno imporre il pari dalla Vis Pesaro nonostante le tante occasioni create. E’ una grande occasione persa - facebook.com facebook