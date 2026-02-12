Cricket | ai Mondiali T20 nella storica giornata dell’Italia vincono anche India e Sri Lanka
La giornata dei Mondiali T20 in India e Sri Lanka si chiude con una sorpresa italiana. Gli azzurri vincono contro il Nepal senza perdere nemmeno una battuta, chiudendo con un punteggio di 1240. La vittoria segna una giornata storica per il cricket italiano, che si mette in mostra tra le grandi nazioni del torneo. Mentre India e Sri Lanka ottengono risultati importanti, l’Italia fa parlare di sé con un’impresa che fa bene al movimento nel nostro Paese.
La sesta giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, resterà storica per l’Italia: nel Girone C gli azzurri annichiliscono il Nepal, battuto con lo score di 1240 (12.4)-123 (19.3), imponendosi per 10 wickets e firmando così la prima vittoria in assoluto in una rassegna iridata. Nel Girone A, invece, arriva la netta affermazione dell’ India, che liquida la Namibia con il punteggio di 2099 (20.0)-116 (18.2), portando a casa il successo per 93 runs: i padroni di casa agganciano in vetta alla classifica il Pakistan, in attesa dello scontro diretto decisivo. Nel Girone B, infine, esulta anche l’altra squadra padrona di casa, lo Sri Lanka, che supera l’Oman con lo score di 2255 (20. 🔗 Leggi su Oasport.it
