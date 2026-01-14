Calciomercato Milan Moretto su Goretzka | Nome freddo e complicato Non è nella lista dei rossoneri

Nel calciomercato del Milan, si è parlato di Goretzka come possibile acquisto. Tuttavia, secondo Matteo Moretto, si tratta di un nome considerato freddo e complicato, e al momento non risulta nella lista dei rossoneri. Fabrizio Romano e Moretto hanno approfondito la situazione nel loro canale YouTube, offrendo un aggiornamento sulle strategie di mercato del club.

Goretzka, c’è anche il Milan: contatti per l’estate, ma l’affare è complicato - Il Napoli e il Milan guardano già all’estate e tra i possibili rinforzi c’è Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco in scadenza a giugno. tuttonapoli.net

Milan-Goretzka, Di Marzio: "Oggi nuovi contatti. Operazione complicata, ma i rossoneri vogliono provarci" - L’Originale", il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha fatto ... milannews.it

