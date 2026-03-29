Durante una manifestazione, un noto musicista ha dichiarato che il Minnesota rappresenta un esempio positivo per gli Stati Uniti, sottolineando che la determinazione dei partecipanti dimostra come ci siano ancora valori autentici nel paese e che le forze reazionarie non prevalranno. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi attivisti e sostenitori, con un discorso volto a incoraggiare il proseguimento delle proteste.

foto di Rob Demartin NEW YORK - Il Minnesota è "un'ispirazione per tutto il Paese. La vostra forza e il vostro impegno ci hanno detto che questa è ancora l'America e che questo incubo reazionario non prevarrà". Lo ha detto Bruce Springsteen intervenendo alla manifestazione 'No Kings' a St. Paul, in quel Minnesota dove gli agenti dell'Ice hanno ucciso due americani. Proprio a Renee Good e Alex Pretti, le due vittime, ha fatto riferimento la star. "Il loro coraggio, il loro sacrificio e i loro nomi non saranno mai dimenticati", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Springsteen alla manifestazione No King: “Il Minnesota è un’ispirazione”

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