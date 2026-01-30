Don Lemon, l’ex volto della Cnn, è stato arrestato durante una manifestazione a St. Paul, nel Minnesota. Il giornalista ha partecipato attivamente a una protesta e, secondo le autorità, è stato fermato e condotto via dalla polizia. La notizia ha fatto subito il giro dei media, suscitando reazioni contrastanti. Lemon, che ha lasciato la rete americana qualche tempo fa, si trovava in Minnesota per sostenere una causa sociale.

Il giornalista Don Lemon, ex anchorman della Cnn, è stato arrestato per aver preso parte a una protesta a St. Paul in Minnesota, lo scorso 18 gennaio, in cui manifestanti contrari alle politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump sono entrati in una chiesa e hanno interrotto una funzione religiosa. Lemon, che era sul posto per documentare la protesta, è stato preso in custodia da agenti federali a Los Angeles, dove stava seguendo i Grammy Awards. L’arresto è avvenuto dopo che, la scorsa settimana, un giudice aveva respinto un primo tentativo dei pubblici ministeri di incriminare il giornalista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Don Lemon, l’ex reporter Cnn arrestato per aver preso parte a una manifestazione in Minnesota

Approfondimenti su Don Lemon

Don Lemon, ex giornalista della Cnn, è stato arrestato in Minnesota per i scontri avvenuti durante le proteste a Minneapolis.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

BREAKING NEWS: Ex-CNN Anchor Don Lemon Arrested After Church Protest Livestream Against Trump | AC1G

Ultime notizie su Don Lemon

Argomenti discussi: Don Lemon contro Pam Bondi: perché l’amministrazione Trump sta cercando di arrestare l’ex giornalista della CNN; Don Lemon avverte che Trump adatterà le leggi per perseguirlo dopo che il giudice avrà respinto le accuse; L’ex collega della CNN di Don Lemon si chiede se debba essere considerato un giornalista; Il giudice magistrato respinge le accuse contro Don Lemon in relazione alla protesta della chiesa anti-ICE.

Arrestato a Los Angeles l'ex giornalista della Cnn Don LemonL'accusa è di aver violato la legge durante una manifestazione in una chiesa del Minnesota, dove il giornalista aveva seguito un gruppo di manifestanti che gridavano «Ice out». Lemon è da tempo un cri ... corriere.it

Proteste contro l'Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don LemonIl giornalista Don Lemon, ex conduttore della Cnn, è stato arrestato in relazione a una manifestazione di protesta anti Ice che si è svolta nella Cities Church di St. Paul, in Minnesota, la scorsa set ... adnkronos.com

Arrestato a Los Angeles l'ex giornalista della Cnn Don Lemon. L'accusa Seguiva una manifestazione anti Ice x.com

When this is one of our specials… don’t ask questions. Just order it Aragosta alla Catalana, a classic Italian dish, done the Lo Stella way. Whole lobster, cooked to order, then hand-picked over arugula, cherry tomatoes, and red onion, finished simply with le - facebook.com facebook