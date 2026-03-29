Spia avaria motore accesa | cosa significa e cosa fare?

La spia avaria motore, comunemente chiamata check engine, compare sul cruscotto e indica un possibile problema nel sistema di gestione del veicolo. Può accendersi in modo fisso o lampeggiare, segnalando condizioni diverse. In caso di accensione, è consigliato verificare eventuali segnali di malfunzionamento e programmare un controllo presso un’officina autorizzata. La spia si attiva anche in presenza di errori registrati nella centralina del veicolo.

Spia avaria motore fissa vs lampeggiante. La spia avaria motore (nota anche come check engine o MIL — Malfunction Indicator Light) è una delle spie più temute del cruscotto. Si presenta come il simbolo stilizzato di un motore, solitamente di colore giallo o arancione. La differenza fondamentale è tra spia fissa e spia lampeggiante: Spia fissa: indica un’anomalia non urgente. Il sistema ha rilevato un problema ma non c’è pericolo immediato. Si può continuare a guidare con cautela verso l’officina. Spia lampeggiante: indica un problema grave, spesso mancate combustioni (misfire) — la benzina incombusta raggiunge il catalizzatore e lo può distruggere (costo sostituzione: 500-1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Spia avaria motore accesa: cosa significa e cosa fare? Articoli correlati Approfondimenti Asvis – Fare la pace. Cosa significa fare educazione oggi? L’esempio di Save the ChildrenTesto di Giordana Francia, coordinatrice Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 4 “Istruzione di qualità”, pubblicato sul sito ASviS, Alleanza Italiana per... Cosa significa che OpenAI dismette la sua app per fare videoL'inaspettata chiusura di Sora, pochi mesi dopo il grande accordo con Disney, dice qualcosa di un mercato forse meno remunerativo del previsto Da... #spia #motore #accesa #anche #no