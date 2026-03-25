OpenAI ha deciso di interrompere lo sviluppo e la disponibilità della sua applicazione dedicata alla creazione di video. La notizia arriva a pochi mesi dall'annuncio di un importante accordo con un grande studio di intrattenimento. La decisione riguarda la dismissione di questa piattaforma e non sono stati forniti dettagli sulle ragioni o sui piani futuri dell’azienda riguardo alle tecnologie per la produzione video.

L'inaspettata chiusura di Sora, pochi mesi dopo il grande accordo con Disney, dice qualcosa di un mercato forse meno remunerativo del previsto Da circa due anni il nome “Sora”, una app che permette di creare video partendo da semplici indicazioni testuali, è associato a brevi clip puntualmente diffuse sui social come prova dell’incredibile livello di realismo raggiunto dai software di intelligenza artificiale. Sora è il più famoso nel suo genere, o meglio era, dato che martedì il team di sviluppo ha detto in un conciso e inatteso annuncio su X che chiuderà la app. È una notizia grossa, perché l’azienda proprietaria di Sora è OpenAI, la più famosa al mondo nel settore dell’AI e quella che ha sviluppato ChatGPT, tra le altre cose. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa significa che OpenAI dismette la sua app per fare video

Articoli correlati

OpenAI prepara la super app desktop: chat, coding e browser in un’unica piattaforma, ecco cosa cambiaRoma, 23 marzo 2026 – OpenAI guarda oltre il chatbot e prepara una super app desktop capace di unire chat, sviluppo e navigazione web in un’unica...

Approfondimenti Asvis – Fare la pace. Cosa significa fare educazione oggi? L’esempio di Save the ChildrenTesto di Giordana Francia, coordinatrice Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 4 “Istruzione di qualità”, pubblicato sul sito ASviS, Alleanza Italiana per...

NEW Etsy Tool For Etsy Sellers - Sell Sync (The Full Complete Step-by-Step Tutorial)

Contenuti e approfondimenti su Cosa significa

Temi più discussi: Perché Codex Security non include un report SAST; OpenAI prepara la superapp desktop: la partita vera si gioca in azienda; Blog | Google Earth diventa il sistema operativo del mondo: 5 punti per capire la svolta; Il Tribunale di Roma annulla la sanzione da 15 milioni di euro che il Garante Privacy aveva inflitto a OpenAI.

OpenAI chiude Sora: perché l’app video AI più inquietante sta scomparendoOpenAI ha annunciato la chiusura di Sora con un cambio di strategia che segnerà un punto di svolta per l'azienda: ecco tutti i dettagli in merito alla scelta ... libero.it

OpenAI dice addio a Sora: cambia strategia e salta anche l’accordo miliardario con DisneyOpenAI ha deciso di chiudere la sua app dedicata alla generazione video tramite l'intelligenza artificiale Sora ... tuttotech.net

«Cari genitori», l’adolescenza oggi è sempre più lunga. Ma cosa significa davvero Nelle società complesse crescere è un percorso più lento e fragile, segnato da impulsività, comportamenti a rischio e difficoltà nel gestire le emozioni. Le ricerche neur - facebook.com facebook

L'Oceano Indiano sta diventando meno salato: perché e cosa significa x.com